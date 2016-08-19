Ввозной НДС и деноминация

МНС письмом от 16.08.2016 № 2-1-10/1631 разъяснило особенности заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – Заявление) по товарам, ввезенным с 1.07.2016 г. в Беларусь из государств – членов ЕАЭС, и части II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территории Республики Беларусь» налоговой декларации по НДС с учетом деноминации.

1. Заполнение Заявления.

Если дата принятия к учету ввезенных на территорию РБ товаров соответствует периоду после 1.07.2016 г., плательщик обязан представить не позднее 20.08.2016 г. в налоговый орган по месту постановки на учет Заявление и необходимый пакет документов к нему.

Заявление оформляется в деноминированных денежных единицах. Показатели товарных строк налоговой базы (графа 14 «Налоговая база – акцизов» и графа 15 «Налоговая база – НДС» заявления) и сумм налога (графа «Суммы налогов – акцизов» и графа 20 «Суммы налогов – НДС» 19, 20 заявления), заполняются с округлением до копеек.

В свою очередь, итоговые показатели граф заявления: 14 «Налоговая база – акцизов...