Внесены изменения в вопросы деятельности Национального банка Беларуси

Указом Президента от 6.04.2017 г. № 108 (далее – Указ № 108) скорректирован Устав Национального банка Республики Беларусь и иные акты о его деятельности и его правовом статусе.

До сих пор одной из основных целей деятельности Национального банка считалась «защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам». Теперь в соответствии с Указом № 108 основной целью провозглашается поддержание ценовой стабильности.

Под ценовой стабильностью (устойчивостью покупательной способности национальной валюты) понимается умеренный общий рост цен в экономике, измеряемый индексом потребительских цен. Поддержание ценовой стабильности необходимо для социально-экономической сферы, поскольку позволяет снизить неопределенность в ценовой динамике и облегчить корректировку относительных цен, повысить спрос на национальную валюту в качестве инструмента сбережения, предотвратить инфляционное перераспределение богатства и дохода, способствует обеспечению финансовой стабильности.

Закрепление в уставе Нацбанка цели по поддержанию ценовой стабильности обусловлено монетарной природой инфляционных процессов. Нацбанк может сдерживать общее инфляционное давление, управляя объемом денежной эмиссии и ценой денег в экономике. В долгосрочной перспективе рост денежной массы, интенсивность которого определяется увеличением предложения эмитируемой центральным банком национальной валюты, полностью трансформируется в рост цен. Соответственно, необходимость осуществления контроля над денежным предложением является причиной общемировой тенденции передачи функции обеспечения ценовой стабильности под ответственность центрального банка (Европейский центральный банк, Центральный банк РФ, Национальный банк Казахстана и другие).

Таким образом, обеспечивая ценовую стабильность, центральный банк вносит свой вклад в достижение иных, более широких экономических целей, в том числе конечной цели государственной экономической политики – повышение уровня благосостояния граждан.

При этом Национальный банк не может напрямую влиять на административно регулируемые цены, цены естественных монополий или цены отдельных товаров. Проведение государственной политики в области ценообразования, включая разработку единых подходов к методологии формирования регулируемых цен и тарифов, регулирование цен естественных монополий и цен на отдельные товары, работы и услуги хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Указом № 108 также уточнены и расширены отдельные функции Нацбанка. В частности, за ним закреплены полномочия:

– осуществлять контроль за деятельностью ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в отношении осуществления им отдельных банковских операций) в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

– определять способы и порядок обеспечения исполнения обязательств, возникающих при межбанковских расчетах по операциям с использованием банковских платежных карточек;

– организовывать проведение научных исследований по вопросам деятельности Нацбанка и банковского сектора.

В целях оптимизации деятельности Нацбанка сокращено количество членов его Правления с 11 до 9 человек. Уточнен порядок назначения на должности заместителей Председателя и иных членов Правления, перераспределены полномочия по распоряжению имуществом, не относящимся к основным средствам (инвентарь, инструменты и иные предметы и материалы), изменен порядок выдачи доверенностей от имени Нацбанка.

Указ № 108 вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования.