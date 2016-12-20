Внесены изменения в общие положения ЕТКС и ЕКСД

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2016 № 69 (далее – постановление № 69), вступившим в силу с 19 декабря 2016 г., внесены изменения в постановления Минтруда и соцзащиты от 30.03.2004 № 34 и от 2.01.2012 № 1.

Общие положения ЕТКС

В ч. 2 п. 1 Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.03.2004 № 34 (далее – Общие положения ЕТКС), установлено, что Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) является техническим нормативным правовым актом, цель которого – создание необходимых условий для рационального распределения трудовых функций между рабочими в зависимости от сложности и напряженности труда, уровня их квалификации, обеспечение единства при определении их обязанностей.

При этом ЕТКС обязателен для применения в организациях независимо от их организационно-п...