Ужесточение внутреннего контроля

Постановлением Совмина от 15.09.2016 № 727, вступающим в силу с 18 сентября 2016 г., внесены изменения в приложение к постановлению Совмина от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» (далее – постановление № 1249), содержащее общие требования к правилам внутреннего контроля.

Документ принят с целью приведения законодательства в соответствие с изменениями, предусмотренными с указанной даты в Законе от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 165-З). В частности, постановлением № 1249 уточнено, что правила внутреннего контроля (далее – правила) должны определяться лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом не только общих требований к таким правилам, но и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, контролирующими деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции.

Установлено, что факторы риска, влияющие на повышение (понижение) степени риска работы с клиентом, могут классифицироваться как по типу, так и по профилю клиента, а также совокупности сведений о нем, видам осуществляемых им финансовых операций, географическим регионам места жительства (места нахождения), места осуществления деятельности и другим факторам.

Расширен перечень мер внутреннего контроля, предпринимаемых в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в число которых дополнительно включены:

– замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных в ст. 91 Закона № 165-З, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;

– исполнение решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных Законом № 165-З.

При этом порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций (было – приостановления и возобновления финансовой операции), а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций должны предусматривать механизм реализации соответствующих мер лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенностей их деятельности (ранее последнее уточнение отсутствовало).

Кроме того, приложение к постановлению № 1249 дополнено нормой, согласно которой правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в 3 месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (но не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.

Также уточнено, что правила должны содержать критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, учитывающие требования к правилам внутреннего контроля, определяемые уполномоченными государственными органами. Как и прежде, необходимо, чтобы критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций учитывали особенности деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции.

Автор публикации: Александр ГАНАГО