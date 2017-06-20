Увольнение внешнего совместителя

Можно ли уволить по ст. 350 ТК педагога, работающего на условиях внешнего совместительства по бессрочному трудовом договору, если на вакансии есть педагогические часы?

Согласно ч. 1 ст. 343 ТК внешнее совместительство – выполнение работником в свободное от основной работы время оплачиваемой работы у другого (других) нанимателя (нанимателей) на условиях другого трудового договора.

Совместитель имеет право уволиться с совмещаемой работы по собственному желанию, а также по общим основаниям, предусмотренным ТК (ст.ст. 35, 40, 42, 44, 47 ТК и др.). При увольнении по общим основаниям, установленным ТК, требуется соблюдение определенного порядка увольнения.

Также совместитель может быть уволен по ст. 350 ТК, т.к. трудовой договор с работающим по совместительству может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет явля...