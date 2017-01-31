Увеличение доли в уставном фонде и подоходный налог

ООО присоединяется к ОДО. Участники ОДО – 2 физических лица с долями в уставном фонде (далее – УФ) по 10%. В результате реорганизации доля каждого из этих участников увеличились с 10 до 20%.

Возникает ли у данных участников облагаемый подоходным налогом доход? Если да, на какую дату и как его следует исчислить и уплатить?