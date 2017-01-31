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03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Увеличение доли в уставном фонде и подоходный налог

31.01.2017

ООО присоединяется к ОДО. Участники ОДО – 2 физических лица с долями в уставном фонде (далее – УФ) по 10%. В результате реорганизации доля каждого из этих участников увеличились с 10 до 20%.

Возникает ли у данных участников облагаемый подоходным налогом доход? Если да, на какую дату и как его следует исчислить и уплатить?

Согласно ч. 1 ст. 17 Закона от 9.12.1992 № 2020-ХII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-ХII) присоединением к хозяйственному обществу признается прекращение деятельности одного или нескольких присоединяемых хозяйственных обществ и (или) одного или нескольких юридических лиц иных организационно-правовых форм с передачей прав и обязанностей последних хозяйственному обществу, к которому осуществляется присоединение. Хозяйственное общество, к которому осуществляется присоединение, считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (ст. 15...

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