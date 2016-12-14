Установлен заказ на поставку металлолома для государственных нужд в 2017 году

Планируется заготовить в 2017 году для государственных (республиканских) нужд 1,29 млн. т лома и отходов черных металлов и 19,2 тыс. т цветных — такое решение содержится в постановлении Совмина от 9.12.2016 № 1011. В том числе на долю Министерства промышленности приходится более 444,4 тыс. т металлолома, Белкоопсоюза – 344,4 тыс. т, Минтранса – 109,8 тыс. т.

В качестве государственных заказчиков по поставке (заготовке, сдаче) металлолома для госнужд определены государственное объединение «Белвтормет» и входящие в его состав организации, осуществляющие деятельность по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов.

Органам госуправления поручено в двухнедельный срок довести госзаказ до соответствующих юридических лиц, у которых в процессе хозяйственной деятельности образуется металлолом, а также обеспечить контроль за его выполнением, включая заключение этими юридическими лицами государственных контрактов на поставку металлолома.

Министерство промышленности совместно с органами госуправления обязано проанализировать ход выполнения постановления № 1011 и представить в Совмин до 20 января 2018 г. соответствующий отчет, а также предложения по совершенствованию порядка учета, хранения, поставки, переработки и использования металлолома.

Отметим, что объемы госзаказа на 2016 год, утвержденные постановлением от 29.12.2015 № 1106, составляют 1,3 млн. т лома и отходов черных металлов и 19,2 т. цветных металлов.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА