Упрощенная система налогообложения и комиссионная торговля

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения (далее- УСН), планирует открыть магазин комиссионной торговли и принимать у населения товары по договорам комиссии. Как в этом случае определить налоговую базу налога при УСН?

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ст. 880 ГК).

Согласно п. 2 ст. 288 НК налоговая база налога при УСН определяется как денежное выражение валовой выручки, которой признается сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов.

В соответствии с ч. 6 п. 2 ст. 288 НК с учетом особенностей деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав для целей определения налоговой базы и валовой выручки при реал...