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03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Упрощенная система налогообложения и подарочные сертификаты

31.01.2017

Организация – плательщик налога при упрощенной системе налогообложения (далее УСН), осуществляющая розничную торговлю, планирует использовать в работе подарочные сертификаты. Предъявитель такого сертификата имеет право на приобретение по своему выбору товара на сумму, указанную в сертификате. Если стоимость товара составляет менее стоимости сертификата, разница покупателю не возвращается.

Как должна облагаться налогом при УСН сумма, поступившая за подарочный сертификат, при ведении учета в книге учета?

Подарочный сертификат является документом, подтверждающим право предъявителя подарочного сертификата на получение от продавца товаров на указанную в этом сертификате сумму денежных средств, которую продавец ранее получил от лица, приобретшего подарочный сертификат. Указанные денежные средства имеют характер предоплаты за товар.

Согласно п. 1, ч. 1 п. 2 ст. 288 НК объектом обложения налогом при УСН является валовая выручка, в состав которой входят выручка от реализации объектов и внереализационные доходы

Исходя из абз. 3 ч. 2 п. 2 ст. 288 НК выручка от реализации объектов определяется организациями при ведении учета в книге учета по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ...

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