Упрощенная система налогообложения и подарочные сертификаты

Организация – плательщик налога при упрощенной системе налогообложения (далее УСН), осуществляющая розничную торговлю, планирует использовать в работе подарочные сертификаты. Предъявитель такого сертификата имеет право на приобретение по своему выбору товара на сумму, указанную в сертификате. Если стоимость товара составляет менее стоимости сертификата, разница покупателю не возвращается.

Как должна облагаться налогом при УСН сумма, поступившая за подарочный сертификат, при ведении учета в книге учета?