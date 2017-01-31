Вопрос-ответ
Упрощенная система налогообложения и подарочные сертификаты
Организация – плательщик налога при упрощенной системе налогообложения (далее УСН), осуществляющая розничную торговлю, планирует использовать в работе подарочные сертификаты. Предъявитель такого сертификата имеет право на приобретение по своему выбору товара на сумму, указанную в сертификате. Если стоимость товара составляет менее стоимости сертификата, разница покупателю не возвращается.
Как должна облагаться налогом при УСН сумма, поступившая за подарочный сертификат, при ведении учета в книге учета?
Подарочный сертификат является документом, подтверждающим право предъявителя подарочного сертификата на получение от продавца товаров на указанную в этом сертификате сумму денежных средств, которую продавец ранее получил от лица, приобретшего подарочный сертификат. Указанные денежные средства имеют характер предоплаты за товар.
Согласно п. 1, ч. 1 п. 2 ст. 288 НК объектом обложения налогом при УСН является валовая выручка, в состав которой входят выручка от реализации объектов и внереализационные доходы
Исходя из абз. 3 ч. 2 п. 2 ст. 288 НК выручка от реализации объектов определяется организациями при ведении учета в книге учета по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ...