Упрощенная система налогообложения и момент фактической реализации в общепите

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с ведением учета в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга учета), и осуществляет деятельность в сфере общепита. Покупатели оплачивают заказы как наличными, так и с применением банковских платежных карточек. Денежные средства, поступившие через платежный терминал, зачисляются на расчетный счет предприятия на следующий день.

Какая из дат будет признаваться моментом фактической реализации: дата расчета покупателя через платежный терминал или дата зачисления денежных средств на расчетный счет организации?