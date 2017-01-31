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03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Упрощенная система налогообложения и момент фактической реализации в общепите

31.01.2017

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с ведением учета в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга учета), и осуществляет деятельность в сфере общепита. Покупатели оплачивают заказы как наличными, так и с применением банковских платежных карточек. Денежные средства, поступившие через платежный терминал, зачисляются на расчетный счет предприятия на следующий день.

Какая из дат будет признаваться моментом фактической реализации: дата расчета покупателя через платежный терминал или дата зачисления денежных средств на расчетный счет организации?

Согласно п. 2 ст. 288 НК налоговая база налога при УСН определяется как денежное выражение валовой выручки, которой признается сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты) и внереализационных доходов. Выручка от реализации объектов организациями, ведущими учет в книге учета, в соответствии с п. 1 ст. 291 НК отражается по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав. На основании п. 5 ст. 288 НК для организаций, отражающих выручку от реализации объектов по принципу оплаты, датой отражения выручки от реализации объектов является:

– дата оплаты объектов, которые были отгружены (выполнены, оказ...

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