Учет затрат на не начатое строительство здания

Организация 19.01.2016 г. приобрела автостоянку с асфальтобетонным покрытием рядом с производственным зданием и 12.02.2016 г. произвела государственную регистрацию автостоянки и земельного участка (право аренды), предназначенного для ее содержания и обслуживания.

В марте 2016 г. исполнительным комитетом было выдано разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строительство на этом земельном участке административно-производственного здания.

В июне т.г. по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик разработал проект на строительство административно-производственного здания (1-я очередь – складские помещения). Строительство должно было осуществляться собственными силами и с привлечением подрядчиков, но до сих пор не начато в связи с отсутствием финансовых возможностей.

Автостоянка с июля т.г. используется для остановки транспорта поставщиков и покупателей организации, выполнения погрузочно-разгрузочны...