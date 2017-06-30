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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Трудовой отпуск перед декретным

30.06.2017

Сколько мне положено от­пуска, если я продлила контракт 3.01.2017 г. на 1 год и у меня за прошлый год осталось 11 дней неиспользованного отпуска, а в середине марта ухожу в декретный отпуск? Работаю в организации 5 лет. Положено ли мне еще пару дней к прошлому неиспользованному отпуску?

Для определения права на трудовой отпуск за текущий рабочий год необходимо знать, начался ли у работника очередной рабочий год.

Окончание предыдущего и начало нового рабочего года должны сме­ститься на более поздний срок, по­скольку в рабочий год не включается период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (ст.ст. 164, 165 ТК).

Если новый рабочий год начался, работнице может быть предоставлена не только часть, но и полный трудовой отпуск авансом (независимо от количества отработанных дней в рабочем году) (ст. 167 ТК). В соответствии со ст. 168 ТК наниматель обязан запланировать в графике трудовых отпусков, по желанию работницы, трудовой отпуск пере...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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