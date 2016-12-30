Вопрос-ответ
Техническая литература в бухучете
Организация в ноябре 2016 г. приобрела 8 сборников технических кодексов установившейся практики стоимостью 8,9 BYN за единицу (в т.ч. НДС – 1,48 BYN) и сборник типовых технологических карт стоимостью 60 BYN (в т.ч. НДС – 10 BYN). Затем литература была передана для использования работникам отдела капитального строительства (ОКС). Затраты на содержание и материально-техническое обеспечение ОКС отражаются на счете 26 «Общехозяйственные затраты».
Как отражаются в бухгалтерском учете приобретение и списание такой литературы?
При организации учета литературы следует руководствоваться положением по учетной политике.
Приобретенная техническая литература подлежит отражению в составе материальных ценностей, учитываемых на счете 10 «Материалы» (п. 16 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50, п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, утв. постановлением Минфина от 12.11.2010 № 133, далее – инструкции № 50 и № 133 соответственно).
В инструкциях № 133 и № 50 или ином нормативном правовом акте не определен какой-то особый порядок отражения в учете технической литературы. Полагаем, что для этого целесообразно открыть к счету...