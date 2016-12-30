Техническая литература в бухучете

Организация в ноябре 2016 г. приобрела 8 сборников технических кодексов установившейся практики стоимостью 8,9 BYN за единицу (в т.ч. НДС – 1,48 BYN) и сборник типовых технологических карт стоимостью 60 BYN (в т.ч. НДС – 10 BYN). Затем литература была передана для использования работникам отдела капитального строительства (ОКС). Затраты на содержание и материально-техническое обеспечение ОКС отражаются на счете 26 «Общехозяйственные затраты».

Как отражаются в бухгалтерском учете приобретение и списание такой литературы?