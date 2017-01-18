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18 января 2017 года

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ВЭД
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Тарифы на транзит нефти не изменятся

18.01.2017

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сохранило действующий тариф на транспортировку нефтепродуктов по территории республики по нефтепроводам УП «Запад-Транснефтепродукт» на уровне 2,36 USD за тонну за 100 километров. Об этом говорится в постановлении от 5.01.2017 №1, опубликованном 17 января.

До сих пор такой же тариф был утвержден постановлением Минэкономики от 23.10.2013 № 76 и применялся с 1 апреля 2013 г. При этом в соответствии с ст. 7 Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепроводов изменение таких тарифов осуществляется уполномоченным органом белорусской стороны в соответствии с методикой определения тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов, согласованной с уполномоченным органом российской стороны.

Ранее МАРТ постановлением от 30.12.2016 № 48 установил тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь. Эти тарифы должны применяться с 1 февраля т.г.

Автор публикации: Кирилл Прудников

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