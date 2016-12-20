Свободен до конца года

Работник работает по скользящему графику. На 22 декабря получится, что у него выработана годовая норма рабочего времени. Значит ли это, что до конца года у работника должны быть выходные?

Да, после 22 декабря у работника будут выходные дни.

Согласно ст. 126 ТК сумма часов рабочего времени по графику работ (сменности) за учетный период не должна превышать нормы часов за этот период, рассчитанной в соответствии со ст.ст. 112–117 ТК.

Это означает, что график работ (сменности) для работника, который принят на работу на полную штатную единицу и работает в нормальных условиях труда и которому установлен суммированный учет рабочего времени, должен составляться таким образом, чтобы рабочее время по графику в целом за учетный период было равно расчетной норме рабочего времени, определенной для этого периода в соответствии с нормами ст. 112 ТК (т.е. исходя из принятого у нани...