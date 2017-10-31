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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Стоматолог меняет профиль

31.10.2017

Согласно подп. 26.1.40 п. 26 приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента от 1.09.2010 № 450 (далее – Положение), стоматология разделена на такие составляющие, как терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая, ортопедическая и зуботехнические работы. Подпункт 322.2.2 п. 322 Положения определяет требования к медицинским работникам организаций частной формы собственности, выполняющим работы и (или) услуги, составляющие лицензируемую деятельность. Медицинский работник организации частной формы собственности, занимающий должность врача-стоматолога-терапевта, имеет высшее медицинское образование и необходимый стаж работы по специальности «Стоматология», а также первую квалификационную категорию.

Имеет ли право данный медицинский работник занять должность врача-стоматолога-ортопеда в организации частной формы собственности после прохождения повышения квалификации в объеме 160 учебных часов в соответствии с постановлением Минздрава от 22.12.2010 № 175 «О требованиях к занятию должностей руководителей, врачей-специалистов, провизоров-­специалистов» (далее – постановление № 175) при отсутствии стажа работы на должности врача-стоматолога-ортопеда?

Согласно абз. 5 подп. 322.2.2 п. 322 Положения одним из требований к медицинским работникам организации частной формы собственности является наличие стажа работы по специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (...

Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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