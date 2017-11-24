Ставка меньше, чем администрирование

Налогообложение должно быть про­стым и прозрачным для всех субъектов бизнеса независимо от масштаба их деятельности, а расходы на налоговое администрирование – посильными. Это особенно актуально сегодня для микро- и малых предприятий. У них и так множество проблем: нужно искать источники финансирования, рынки сбыта, налаживать связи за рубежом. Поэтому малые компании особенно болезненно ощу­щают дополнительные расходы на налоговое администрирование, которые не приносят доходов в будущем. Между тем изменение правил налогообложения в 2016–2017 гг. совпало для бизнеса с сокращением инвестиций, падением спроса и ростом долгов.

БСП предлагает ряд мер, направленных на развитие МСБ.

Во-первых, следует отменить право местных Советов применять повышающие коэффициенты по налогам на недвижимость и на землю. Сокращение доходов местных бюджетов может компенсировать увеличение поступлений в бюджет косвенных налогов, обеспечиваемое за счет улучшения финансового состояния субъектов пред­принимательства.

Во-вторых, надо расширить применение упрощенной системы налогообложения (УСН) для микро- и малого бизнеса без уплаты НДС до уровня, который запланирован с 1.01.2018 г. в России – 150 млн. RUB, и отменить запрет на применение УСН субъектами хозяйствования, в уставном фонде которых более 25% составляют доли юридических лиц.

В-третьих, необходимо вернуть воз­можность применения по выбору налогоплательщика вариант определения выручки «по оплате» при общей системе налогообложения. Это особенно актуально сейчас, когда на многих предприятиях обострилась проблема дебиторской задолженности. Ее негативное вли­яние на финансовое состояние субъектов хозяйствования усиливается, когда приходится признавать выручку только «по отгрузке» и уплачивать налоги, хотя оплата за отгруженную продукцию еще не поступила. Далее следуют штрафные санкции, приостановление движения средств по счетам, невыполнение обязательств перед партнерами, а там недалеко и до банкротства.

Можно привести несколько наглядных примеров, когда в 2016–2017 гг. увеличивались затраты субъектов хозяйствования, связанные с исчислением и уплатой налогов. Например, в середине 2016 г. в стране провели деноминацию и запустили механизм электронных счетов-фактур (ЭСЧФ). При этом возникло множество вопросов у бухгалтеров, потребовалось изменение учетных про­грамм. Некоторые ждали в очереди обновления ПО у провайдеров до конца 2016 г., другие приглашали IТ-специалистов со стороны, третьи обходились силами штатных сотрудников. Кое-кто до нового года вел бухучет в неденоминированных единицах, а банковские операции – в деноминированных. В итоге в конце года всем организациям потребовались дополнительные ресурсы, чтобы подготовить годовой отчет и обеспечить сопоставимость данных. В придачу остатки после деноминации пришлось округлять, составляя соот­ветствующие первичные учетные документы.

Жертвы цифровизации

Немало проблем пришлось решать и при внедрении ЭСЧФ. Они оказались достаточно громоздким продуктом, жестко завязанным на контрольные функции, который не оставил плательщикам шансов на простоту и доступность при исчислении налогооблагаемой базы для определения НДС. Сроки для выставления ЭСЧФ установлены разные, что также может приводить к ошибкам.

Поэтому, в-четвертых, необходимо упростить и усовершенствовать автоматизированную информационную систему (АИС) ЭСЧФ – в расчете на добросовестного налогоплательщика. Сделать это придется по результатам нынешнего отчетного года. К этому времени накопится достаточно тестовых ситуаций из практики бухгалтеров, осваивающих работу с порталом ЭСЧФ, которые требуют упрощения или отмены их выставления. Сегодня ЭСЧФ, созданные на портале ЭСЧФ продавцом (в лице, как правило, бухгалтера, не являющегося участником операции в момент ее совершения), должны быть сверены с бумажным носителем. В основном это бланки со степенями защиты, т.е. первичные учетные документы, офор­мленные в соответствии с требованием законодательства непосредственными участниками сделки, наделенными полномочиями на совершение хозяйственной операции. Но ЭСЧФ должны быть подписаны электронной под­писью покупателя (опять же бухгалтера). Только после обмена подписанными ЭСЧФ можно проводить вычет НДС по приобретенным товарам, работам, услугам. В результате возникают дополнительные затраты времени и сил на все процедуры. Практика показывает, что у многих субъектов хозяйствования по разным причинам НДС к вычету в электронном виде по ЭСЧФ всегда меньше, чем на основании первичных учетных документов.

Получается искажение самого при­нципа зачетного метода исчисления НДС, что влечет искусственное завышение фактически уплачиваемого налога. Первичный учетный документ, составленный непосредственными исполнителями и ими же подписанный, должен создаваться в самой системе по учету ЭСЧФ и электронных накладных, а не на бумажных носителях. Бумажные носители целесообразно разрешить использовать только для тех субъектов бизнеса, которые не могут сегодня оперативно перейти в комплексную цифровую среду.

Трансфертные цены

В проекте изменений и дополнений в Налоговый кодекс на 2018 год целая глава посвящена контролю за транс­фертными ценами. Судя по нормам проекта, МНС собирается контролировать достаточно мелкие суммы в масштабах бизнеса. Но своевременно ли введение такого масштабного контроля? Готов ли бизнес на момент заключения и проведения широкого круга сделок быстро и достоверно обосновать, что цена не завышена при приобретении товаров, работ, услуг и не занижена при их реализации?

В БСП полагают, что это достаточно затратный и дорогой механизм как для органов, контролирующих данные сде­лки, так и для плательщиков, вынужденных доказывать экономическую обо­с­нованность цен на них. Кроме того, доступ к информации по запросу плательщика и МНС – это «две большие разницы». Первому придется действовать быстро, причем в условиях неопределенности и ограниченности информации. А потом МНС, обладая доступом к значительным массивам данных, в т.ч. закрытых для бизнеса, и исключительными полномочиями, сможет проверить цены и условия совершения любой сделки, подвергнет сомнению использованные субъектами хозяйствования сведения. Конечно, контролеры примут в расчет прежде всего собственные аргументы. Плательщику же придется долго пытаться доказывать обратное.

На обсуждении в Консультативном совете в МНС приводился пример с недвижимостью. Плательщик, чтобы подтвердить рыночную цену, прибегает к услугам профессионального оценщика. На основании его заключения производится отчуждение имущества взаимозависимому лицу – учредителю. Но, по мнению налоговиков, цена сделки была занижена, поскольку по их сведениям, полученным из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, рыночная цена на момент совершения сделки была выше. Соответственно, делается корректировка налоговой базы по налогу на прибыль, начисляется пеня за недоплату. В результате плательщик несет расходы на услуги оценщика, которые оказываются бесполезными, а потом еще приходится вносить дополнительные суммы в бюджет, поскольку доказать, что цена рыночная, не удается. В подобных случаях МНС рекомендует обращаться на платной основе в Гос­ком­имущество за выдачей информации о стоимости сделок с недвижимостью. Но это тоже расходы! Спрашивается, почему государство не сделает такую информацию открытой? Почему нет открытого реестра сделок с недвижимостью и результатов биржевых торгов в Интернете? Ведь это существенно облегчило бы совершение сделок, считающихся кон­тролируемыми, и позволило бы избежать невольных нарушений, связанных с формированием цен на них.

Прослеживаемость

Еще больше проблем может возникнуть в ходе планируемого введения электронной системы прослеживаемости товаров. Первый вопрос, который возникает у налогоплательщиков, – сколько понадобится накладных: две – на обычный и отслеживаемый товар или только на товар, подлежащий контролю? Или же будет создана одна платформа электронных документов по движению товара, в которой все эти операции можно будет отразить и подтвердить одной электронной записью? Полагаю, что на эти и многие другие вопросы должны быть даны четкие и однозначные ответы. Ведь в проекте указа по прослеживаемости предусмотрены дос­таточно весомые штрафные санкции, включая конфискацию товаров.

Получается, что новшества, в т.ч. «цифровые», служат для решения сиюминутных задач государства. Но долго­срочное развитие бизнеса кажется нам более важным. Поэтому со штрафами лучше повременить на время внедрения очередных новаций. Пополнять бюджет следует путем увеличения выручки по мере роста экономики, а не благодаря искусственному завышению налоговой базы. Но первый вариант возможен только тогда, когда в стране создается стабильная и благоприятная среда для привлечения в бизнес молодых и амбициозных предпринимателей. Высокая налоговая нагрузка и избыточные затраты на налоговое администрирование тут только помешают.