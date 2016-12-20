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22 декабря 2016 года

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Консультации

Справку о свободном трудоустройстве не выдали

20.12.2016

Администрация учреждения образования потребовала от выпускника самостоятельно найти место для распределения, т.к. от нанимателей не поступило заявок. Причем выпускнику предлагалось представить любую заявку, даже для работы не в соответствии с полученной специальностью.

Права ли администрация, отказавшая выпускнику, который сам работу не нашел, выдать справку о свободном трудоустройстве?

Нет, не права.

Согласно п.п. 2 и 6 ст. 83 Кодекса об образовании (далее – Кодекс) выпускникам, получившим высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, за исключением лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки, место работы путем распределения предоставляется в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией.

Как поступать с выпускником, на которого не поступило заявок и который самостоятельно не нашел работу, определено в п.п. 1 и 2 ст. 87 Кодекса. Если место работы не может быть предоставле...

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