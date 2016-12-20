Справку о свободном трудоустройстве не выдали

Администрация учреждения образования потребовала от выпускника самостоятельно найти место для распределения, т.к. от нанимателей не поступило заявок. Причем выпускнику предлагалось представить любую заявку, даже для работы не в соответствии с полученной специальностью.

Права ли администрация, отказавшая выпускнику, который сам работу не нашел, выдать справку о свободном трудоустройстве?