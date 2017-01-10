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Спасательный круг для свободных зон
Компенсационные меры для резидентов СЭЗ в связи с отменой с 1 января 2017 г. таможенных льгот при поставке товаров на территорию ЕАЭС вводятся Указом Президента от 30.12.2016 № 508 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».
О необходимости изменения законодательства, регулирующего деятельность резидентов свободных экономических зон в Беларуси в связи с новыми условиями осуществления деятельности субъектами хозяйствования, а также острой конкуренцией за инвестора среди стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорилось давно. В частности, об этом шла речь на совещании у главы государства 27 декабря прошлого года.
Теперь в качестве компенсации в связи с отменой с 1 января 2017 г. таможенных льгот для резидентов СЭЗ при поставке товаров на территорию ЕАЭС Указом № 508 предусмотрено освобождение резидентов СЭЗ:
– от НДС в части импортных товаров, вошедших в состав произведенной ими продукции, при закрытии таможенной процедуры свободной таможенной зоны путем помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
– от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории соответствующих СЭЗ, – предоставленные им после регистрации в качестве резидентов СЭЗ для строительства объектов, с 1-го числа месяца, на который приходится дата регистрации, до месяца (включительно), в котором принят в эксплуатацию последний из объектов, для строительства которых предоставлен земельный участок, но не более 5 лет, исчисляемых с месяца, на который приходится дата регистрации в качестве резидента СЭЗ;
– от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории соответствующих СЭЗ, – независимо от их целевого назначения. Данная льгота, предоставляется с 1-го числа первого месяца по последнее число третьего месяца квартала, если в непосредственно предшествующем ему квартале резидентом СЭЗ осуществлялась реализация товаров (работ, услуг), на которую в соответствии со ст. 326 НК распространяются особенности налогообложения в СЭЗ.
Предполагается, что данные меры позволят частично компенсировать резидентам СЭЗ дополнительные затраты и сохранить конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках.
Также Указом № 508 предусмотрено освобождение по 31 декабря 2019 г. владельцев свободных таможенных складов от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного склада.
Первоначально срок существования белорусских свободных экономических зон устанавливался в 30 лет, а для СЭЗ «Брест» он вообще не определялся. Теперь Указ № 508 вводит единый срок окончания деятельности белорусских СЭЗ – 31 декабря 2049 г. Ожидается, что такая определенность позволит сохранить конкурентоспособность отечественных СЭЗ и обеспечит им равные условия и инвестиционную привлекательность. Заметим, что конкуренция в этой сфере достаточно серьезная. Скажем, в Казахстане имеется 10 специальных экономических зон, создававшихся на разные сроки (например, СЭЗ «Астана» – до конца 2027 г., остальные – до 2030–2037 гг.). В России помимо СЭЗ имеются еще 6 промышленных особых экономических зон, 5 – технологических, 3 – туристических и 1 логистическая. Их резиденты имеют обширный пакет налоговых преференций и возможности получать бюджетные субсидии для реализации инвестпроектов. Именно в таких зонах сосредоточено сборочное производство автомобилей известных мировых брендов и ряд других проектов.
В соответствии с Указом № 508 расширяются границы СЭЗ «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск», что обусловлено возможностью использования ряда преимуществ, предусмотренных для этих зон проектом Таможенного кодекса ЕАЭС. Очевидно, речь идет о преимуществах таможенной процедуры свободной таможенной зоны, предусмотренных ст.ст. 179–188 ТК ЕАЭС. В то же время придется осваивать особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых между таможенной территорией ЕАЭС и территориями СЭЗ, созданных на территории одного из государств-членов, которые определены в приложении № 1 к ТК ЕАЭС.
В частности, в границы СЭЗ «Витебск» включен земельный участок общей площадью 231 га для реализации инвестпроекта «Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в поселке Болбасово Оршанского района».
В границы СЭЗ «Брест» включены 8 земельных участков общей площадью 3328,7 га, в т.ч. участок в г. Бресте, примыкающий к границе Европейского союза и имеющий в своем составе автомобильные пограничные переходы «Козловичи» и «Варшавский мост» и железнодорожный пограничный переход «Брест», 5 земельных участков в г. Кобрине и Кобринском районе, земельные участки Барановичского завода автоматических линий и ОАО «Кузлитмаш» в г. Пинске. В состав СЭЗ «Гродноинвест» включен участок площадью 455 га, на котором планируется создание производственно-сервисного предприятия и транспортно-логистического центра.
Ранее Указом Президента от 28.01.2008 № 42 было установлено, что заявленный объем инвестиций в реализацию инвестпроекта юридического лица или индивидуального предпринимателя, претендующего на регистрацию в качестве резидента СЭЗ, после 1 апреля 2008 г. должен составлять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. EUR . Теперь Указ № 508 позволяет снизить эту сумму до 500 тыс. EUR при условии инвестирования в течение 3 лет со дня заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ. Предполагается, что такое снижение планки капиталовложений позволит увеличить число новых резидентов зон, вовлечь в хозяйственный оборот невостребованные площади, создать новые рабочие места.
Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ
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