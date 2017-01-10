Спасательный круг для свободных зон

Компенсационные меры для резидентов СЭЗ в связи с отменой с 1 января 2017 г. таможенных льгот при поставке товаров на территорию ЕАЭС вводятся Указом Президента от 30.12.2016 № 508 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».

О необходимости изменения законодательства, регулирующего деятельность резидентов свободных экономических зон в Беларуси в связи с новыми условиями осуществления деятельности субъектами хозяйствования, а также острой конкуренцией за инвестора среди стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорилось давно. В частности, об этом шла речь на совещании у главы государства 27 декабря про­шлого года.

Теперь в качестве компенсации в связи с отменой с 1 января 2017 г. таможенных льгот для резидентов СЭЗ при поставке товаров на территорию ЕАЭС Указом № 508 предусмотрено освобождение резидентов СЭЗ:

– от НДС в части импортных товаров, вошедших в состав произведенной ими продукции, при закрытии таможенной процедуры свободной таможенной зоны путем помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

– от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории соответствующих СЭЗ, – предоставленные им после регистрации в качестве резидентов СЭЗ для строительства объектов, с 1-го числа месяца, на который приходится дата регистрации, до месяца (включительно), в котором принят в эксплуатацию последний из объектов, для строительства которых предоставлен земельный участок, но не более 5 лет, исчисляемых с месяца, на который приходится дата регистрации в качестве резидента СЭЗ;

– от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, рас­положенные на территории соответствующих СЭЗ, – независимо от их целевого назначения. Данная льгота, предоставляется с 1-го чи­сла первого месяца по последнее число третьего месяца квартала, если в непосредственно предшествующем ему квартале резидентом СЭЗ осуществлялась реализация товаров (работ, услуг), на которую в соответствии со ст. 326 НК распространяются особенности налогообложения в СЭЗ.

Предполагается, что данные меры позволят частично компенсировать резидентам СЭЗ дополнительные затраты и сохранить конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках.

Также Указом № 508 предусмотрено освобождение по 31 декабря 2019 г. владельцев свободных таможенных складов от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления по­сле таможенной процедуры таможенного склада.

Первоначально срок существования белорусских свободных экономических зон устанавливался в 30 лет, а для СЭЗ «Брест» он вообще не определялся. Теперь Указ № 508 вводит единый срок окончания деятельности белорусских СЭЗ – 31 декабря 2049 г. Ожидается, что такая определенность позволит сохранить конкурентоспособность отечественных СЭЗ и обеспечит им равные условия и инвестиционную привлекательность. Заметим, что конкуренция в этой сфере достаточно серьезная. Скажем, в Казахстане имеется 10 специальных экономических зон, создававшихся на разные сроки (например, СЭЗ «Астана» – до конца 2027 г., остальные – до 2030–2037 гг.). В России помимо СЭЗ имеются еще 6 промышленных особых экономических зон, 5 – технологических, 3 – туристических и 1 логистическая. Их резиденты имеют обширный пакет налоговых преференций и возможности получать бюджетные субсидии для реализации инвестпроектов. Именно в таких зонах сосредоточено сборочное производство ав­томобилей известных мировых брендов и ряд других проектов.

В соответствии с Указом № 508 расширяются границы СЭЗ «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск», что обусловлено возможностью ис­пользования ряда преимуществ, предусмотренных для этих зон проектом Таможенного кодекса ЕАЭС. Очевидно, речь идет о преимуществах таможенной процедуры свободной таможенной зоны, предусмотренных ст.ст. 179–188 ТК ЕАЭС. В то же время придется осваивать особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых между таможенной территорией ЕАЭС и территориями СЭЗ, созданных на территории одного из государств-членов, которые определены в приложении № 1 к ТК ЕАЭС.

В частности, в границы СЭЗ «Витебск» включен земельный уча­сток общей площадью 231 га для реализации инвестпроекта «Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в поселке Болбасово Оршанского района».

В границы СЭЗ «Брест» включены 8 земельных участков общей площадью 3328,7 га, в т.ч. участок в г. Бресте, примыкающий к границе Европейского союза и имеющий в своем составе автомобильные пограничные переходы «Козловичи» и «Варшавский мост» и железнодорожный пограничный переход «Брест», 5 земельных участков в г. Кобрине и Кобринском районе, земельные участки Барановичского завода автоматических линий и ОАО «Кузлитмаш» в г. Пинске. В состав СЭЗ «Гродноинвест» включен участок площадью 455 га, на котором планируется создание производственно-сервисного предприятия и транспортно-логистического центра.

Ранее Указом Президента от 28.01.2008 № 42 было установлено, что заявленный объем инвестиций в реализацию инвестпроекта юридического лица или индивидуального пред­принимателя, претендующего на регистрацию в качестве резидента СЭЗ, после 1 апреля 2008 г. дол­жен составлять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. EUR . Теперь Указ № 508 позволяет снизить эту сумму до 500 тыс. EUR при условии инвестирования в течение 3 лет со дня заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ. Предполагается, что такое снижение планки капиталовложений позволит увеличить число новых резидентов зон, вовлечь в хозяйственный оборот невостребованные площади, создать новые рабочие места.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ