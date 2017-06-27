Служебные командировки в пределах Беларуси: отпуск за свой счет в командировке

Работник организации (Витебск) был направлен в служебную командировку в Минск с 13 марта по 9 апреля 2017 г. Во время командировки работнику предоставлялся кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам на 2 дня (27 и 28 марта) с согласия нанимателя. По графикам работы, установленным в направляющей организации и в организации, куда работник был командирован, 2 дня, предшествующие отпуску (25 и 26 марта), а также последние 2 дня командировки (8 и 9 апреля) являлись выходными.

Правомерно ли предоставление работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам в период служебной командировки? Следует ли возмещать расходы за нерабочие дни, проведенные в командировке?

Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы (ст. 91 ТК).

На работников, находящихся в служебной командировке, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, установленный по месту служебной командировки (ст. 92 ТК).

За работниками, направленными в служебную командировку, сохраняются место работы (должность) и зарабо...