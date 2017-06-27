Скачать свежий номер газеты

№47 (2054) от 27.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9221 руб.

2.1515 руб.

Р (100)

3.2564 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Служебные командировки в пределах Беларуси: отпуск за свой счет в командировке

27.06.2017

Работник организации (Витебск) был направлен в служебную командировку в Минск с 13 марта по 9 апреля 2017 г. Во время командировки работнику предоставлялся кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам на 2 дня (27 и 28 марта) с согласия нанимателя. По графикам работы, установленным в направляющей организации и в организации, куда работник был командирован, 2 дня, предшествующие отпуску (25 и 26 марта), а также последние 2 дня командировки (8 и 9 апреля) являлись выходными.

Правомерно ли предоставление работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам в период служебной командировки? Следует ли возмещать расходы за нерабочие дни, проведенные в командировке?

Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы (ст. 91 ТК).

На работников, находящихся в служебной командировке, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, установленный по месту служебной командировки (ст. 92 ТК).

За работниками, направленными в служебную командировку, сохраняются место работы (должность) и зарабо...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit