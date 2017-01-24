Самостоятельная уплата страховых взносов

Можно ли уплачивать страховые взносы в ФСЗН самостоятельно?

Гражданин Беларуси заключил трудовой договор с австрийской компанией сроком на 1 год.

Да, можно.

Согласно ст. 7 Закона от 31.01.1995 № 3563-ХII «Об основах государственного социального страхования» в число лиц, которым предоставлено правого добровольного участия в правоотношениях по государственному социальному страхованию, вк­лючены граждане, работающие за пределами Беларуси.

В случае изъявления желания участвовать в указанных правоотношениях данная категория граждан уплачивает взносы на пенсионное и (или) социальное страхование в бю­джет Фонда с даты подачи в органы Фонда по месту жительства заявления о постановке на учет и следующих документов:

– документа, удостоверяющего личность;

– трудового договора (кон­т­ракта) и (или) гражданско-­правового догово...