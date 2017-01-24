Вопрос-ответ
Самостоятельная уплата страховых взносов
Гражданин Беларуси заключил трудовой договор с австрийской компанией сроком на 1 год.
Можно ли уплачивать страховые взносы в ФСЗН самостоятельно?
Да, можно.
Согласно ст. 7 Закона от 31.01.1995 № 3563-ХII «Об основах государственного социального страхования» в число лиц, которым предоставлено правого добровольного участия в правоотношениях по государственному социальному страхованию, включены граждане, работающие за пределами Беларуси.
В случае изъявления желания участвовать в указанных правоотношениях данная категория граждан уплачивает взносы на пенсионное и (или) социальное страхование в бюджет Фонда с даты подачи в органы Фонда по месту жительства заявления о постановке на учет и следующих документов:
– документа, удостоверяющего личность;
– трудового договора (контракта) и (или) гражданско-правового догово...