Россельхознадзор: перехвачен груз «фальшивого» молока из Беларуси

Надписи на некоторых мешках не соответствовали документации, поэтому груз перенаправили в управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для того, чтобы выяснить, что же за продукт ввозится в Россию. Эксперты сошлись во мнении, что это действительно сухое молоко. А вот его происхождение документам не соответствует. На некоторых крафт-мешках нашли частично удаленную маркировку Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». В кузове так же найдены рулоны с этикетками для упаковок сухого молока ОАО «Здравушка-милк».

Дело в том, что в отношении копыльского предприятия Россельхознадзором введены временные ограничения на поставку в РФ именно обнаруженного в фуре сухого молока. И представители служб, задержавших груз, полагают, что имеют дело с попыткой просто поменять этикетки на упаковках с нелегально ввозимой в Россию продукцией.

На этом фоне самые большие вопросы у Россельхознадзора вызывает ветеринарный сертификат, входивший в пакет товаросопроводительных документов. Утверждается, что данная официальная бумага выдана Минской районной ветеринарной станцией 31 октября 2017 года.

На основании этого факта российская сторона в очередной раз выдвигает обвинения в отсутствии должного контроля за поставками молочной и мясной продукции с территории Минской области в РФ. Что вполне может подразумевать, как минимум, очень пристальное внимание ко всем продовольственным грузам, идущим из этого региона.

Причем санкции могут будут применены не только к виновникам нелегальных поставок, но и к совершенно случайно попавшим в поле зрения российского государства предприятиям. Так, о рассматриваемой ситуации могли не знать как в ОАО «Здравушка-милк», так и в ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». А пакет документов от Минской райветстанции вполне мог быть выдан на законный груз, после чего использован контрабандистами.

Недавно уже был прецедент, когда претензии за нелегальные поставки сыра (или белково-жирового полутвердого продукта) из Евросоюза и Украины были предъявлены минским организациям-таможенным агентам – ООО «Глобалкастом» и ООО «Газ Венчуре», а так же РУП «Белтаможсервис», входящему в структуру Государственного таможенного комитета РБ.

Ситуация выглядела следующим образом: ряд белорусских фирм подал через них статистические декларации об экспорте в Россию продуктов, произведенных в Македонии, Китае, Сан-Марино и Иране. По нормам Таможенного союза эта процедура не предусматривает реальное предъявление груза или исследование его происхождения. Компания-агент просто фиксирует факт подачи отчетности, где указан характер груза, код ТНВЭД, объем и стоимость. Потом эти данные передаются белорусским госорганам, последние обмениваются ими с российскими.

Обнаружив информацию об отгрузке 150 тыс. тонн странного продукта в таможенных базах, Россельхознадзор обратился к ветеринарным службам Македонии, Китая, Сан-Марино и Ирана. Те не подтвердили оформления документов для экспорта в Беларусь. Российские власти сделали логичный вывод, что по этим декларациям в их страну ввезли подпадающие под санкции европейские и украинские молочные продукты. Контрабандистов поймать уже практически невозможно, сыр (или что-то похожее на него) успел «раствориться» на огромных просторах нашей восточной соседки. Поэтому всю ответственность возложили на таможенных агентов.

Претензии предъявлены и нескольким центрам сертификации, отменены выданные ими декларации соответствия, так как в задержанной в России продукции были выявлены «запрещенные вещества». Но опять же, совершенно непонятно, действительно ли виноваты белорусские контрольные службы или же преступники прикрывают выданными в нашей стране документами посторонний груз.

Разбираться и искать реальных виновников никто не хочет. Тем более что провести столь масштабные отгрузки контрабанды без поддержки со стороны отдельных сотрудников российских силовых структур невозможно.

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ