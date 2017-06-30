Разделение отпуска на части

Работник написал заявление о предоставлении ча­сти трудового отпуска (об­щая продолжительность – 25 календарных дней) согласно графику отпусков сроком 19 календарных дней. Руководитель отказал в удовлетворении заявления, уведомив о возможности предоставления отпуска не более 14 календарных дней по производственным причинам, с последующим предоставлением части трудового отпуска в иной период календарного года.

Правомерны ли такие действия?

По правилу ст. 170 ТК наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск, как правило, в течение каждого рабочего года (ежегодно). В исключительных случаях, когда предоставление полного трудового отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенос части отпуска на следующий рабочий год. Оставшаяся часть трудового отпуска не может быть менее 14 календарных дней и предоставляется до окончания текущего рабочего года.

Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для коллектива работников графиком труд...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»