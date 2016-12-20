Разделение отделов

В организации планируется разделить «отдел рекламы и маркетинга» на «отдел рекламы» и «отдел маркетинга». Сейчас в отделе 3 человека. Два из них, кроме начальника отдела, будут работать в «отделе маркетинга». В «отделе рекламы» остается только начальник отдела. Можно ли сохранить за работником должность «начальник отдела»? Если наниматель решит установить для начальника отдела должность «ведущий специалист»? И как это сделать?

Согласно п. 6 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.03.2004 № 34 (далее – Общие положения), к категории «Руководители» относятся служащие, в рамках определенных полномочий осуществляющие организационно-распорядительные (руководящие, организующие, направляющие, координирующие и контролирующие) функции применительно к организации, соответствующим структурным (обособленным) подразделениям, работникам, направлениям деятельности.

Наименование должности руководителя зависит от уровня управления, организационной структуры, характера полномочий, ответственности и других факторов (руководитель организации, руково...