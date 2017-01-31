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№9 (2016) от 03.02.2017

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№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Расходы на содержание арендованных помещений: бухгалтерский и налоговый учет

31.01.2017

Организация в течение 10 месяцев календарного года в силу объективных причин не осуществляла деятельность (помещения арендованы) и только в ноябре–декабре получила выручку от реализации продукции. Вместе с тем эксплуатационные и коммунальные расходы, связанные с содержанием арендованных помещений, были в каждом месяце.

Как отнести понесенные в календарном году указанные расходы на затраты в бухгалтерском и налоговом учете: в состав расходов будущих периодов; в тех месяцах, в которых получена выручка (доход); в отчетных месяцах, в которых такие расходы осуществлены?

Расходы в целях бухгалтерского и налогового учета следует относить в тех периодах, в которых они фактически осуществлены.

Согласно п.п. 32 и 33 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102 (далее – Инструкция № 102), расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором признаны соответствующие им доходы, независимо от даты проведения расчетов по ним. Если р...

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