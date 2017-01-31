Вопрос-ответ
Просроченные проценты по кредиту и налог на прибыль
Коммерческая организация заключила внешнеторговый договор на поступление импортных товаров. Для оплаты товаров с банком заключен кредитный договор. По объективным причинам в октябре 2016 г. организацией не были своевременно оплачены проценты по указанному кредиту.
Имеет ли право организация включить проценты по кредиту в состав затрат, учитываемых при налогообложении по налогу на прибыль, за октябрь и ноябрь?
За октябрь не имеет, а за ноябрь надо уточнить в банке существенные условия кредитного договора.
Согласно подп. 1.20 п. 1 ст. 131 НК при налогообложении не учитываются проценты по просроченным займам и кредитам. Поскольку в налоговом учете речь идет не о просроченных процентах, а о просроченном кредите, с целью исключения вопросов со стороны контролирующих органов о правомерности отнесения впоследствии уже своевременно оплаченных процентов по кредиту (например, за ноябрь) в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, следует обратиться в банк с письменным запросом о разъяснении существенных условий кредита – в каком случае заключенный кредитный договор считается просроченным....