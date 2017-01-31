Просроченные проценты по кредиту и налог на прибыль

Коммерческая организация заключила внешнеторговый договор на поступление импортных товаров. Для оплаты товаров с банком заключен кредитный договор. По объективным причинам в октябре 2016 г. организацией не были своевременно оплачены проценты по указанному кредиту.

Имеет ли право организация включить проценты по кредиту в состав затрат, учитываемых при налогообложении по налогу на прибыль, за октябрь и ноябрь?