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03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Просроченные проценты по кредиту и налог на прибыль

31.01.2017

Коммерческая организация заключила внешнеторговый договор на поступление импортных товаров. Для оплаты товаров с банком заключен кредитный договор. По объективным причинам в октябре 2016 г. организацией не были своевременно оплачены проценты по указанному кредиту.

Имеет ли право организация включить проценты по кредиту в состав затрат, учитываемых при налогообложении по налогу на прибыль, за октябрь и ноябрь?

За октябрь не имеет, а за ноябрь надо уточнить в банке существенные условия кредитного договора.

Согласно подп. 1.20 п. 1 ст. 131 НК при налогообложении не учитываются проценты по просроченным займам и кредитам. Поскольку в налоговом учете речь идет не о просроченных процентах, а о просроченном кредите, с целью исключения вопросов со стороны контролирующих органов о правомерности отнесения впоследствии уже своевременно оплаченных процентов по кредиту (например, за ноябрь) в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, следует обратиться в банк с письменным запросом о разъяснении существенных условий кредита – в каком случае заключенный кредитный договор считается просроченным.

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