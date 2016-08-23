Профессиональное пенсионное страхование

C 10 июля 2016 г. обновлены правила профессионального пенсионного страхования (ППС) отдельных категорий работников. Обращаем внимание нанимателей на ключевые изменения.

Новации вызваны вступлением в силу с 10.07.2016 г. постановления Совмина от 24.06.2016 № 492 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490».

Постановлением Совмина от 9.10.2008 № 1490 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования» (далее – постановление № 1490) утверждены перечни производств, профессий, должностей, категорий работников и т.д. для целей ППС. Отметим самые существенные изменения в перечнях.

Во-первых, в Перечне должностей работников летного и летно-испытательного составов гражданской авиации для целей ППС раздел 1 «Летный состав гражданской авиации» дополнен должностями «второй...