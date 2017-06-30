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№48 (2055) от 30.06.2017

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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Продление контракта на срок менее года

30.06.2017

С работником заключен контракт на 1 год. Наниматель предложил продлить его на 5 месяцев.

Правомерны ли действия нанимателя?

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК (ч. 2 ст. 17 ТК). Разновидностью срочного трудового договора является контракт, который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде (ч. 4 ст. 17 ТК).

Согласно Декрету Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и ис­полнительской дисциплины» контрактами являются трудовые договоры, заключаемые в письменной форме на определенный в них срок и содержащие особенности...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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