Продление контракта на срок менее года

С работником заключен контракт на 1 год. Наниматель предложил продлить его на 5 месяцев.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК (ч. 2 ст. 17 ТК). Разновидностью срочного трудового договора является контракт, который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде (ч. 4 ст. 17 ТК).

Согласно Декрету Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и ис­полнительской дисциплины» контрактами являются трудовые договоры, заключаемые в письменной форме на определенный в них срок и содержащие особенности...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»