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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Транспорт

Приключения украинского перевозчика в Беларуси

06.06.2017

По договору перевозки с украинским грузоотправителем украинский перевозчик доставил груз в пункт таможенного оформления г. Минска, указанный в гр. 13 СMR-накладной. Условия поставки – СПТ-­Минск. Таможенное оформление груза декларантом нашего предприятия (резидентом РБ) будет производиться с колес, без его выгрузки на склад временного хранения.

После помещения товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления наше предприятие планирует поручить доставку перевозчику груза не на склад в Минске, а на производство в Борисове. Для этого мы хотим внести изменения в гр. 3 СMR-накладной, изменив г. Минск на г. Борисов.

Украинский перевозчик отказывается доставлять груз на наше производство в г. Борисов, ссылаясь на запрет в таможенном законодательстве.

Вправе ли мы обязать перевозчика доставить груз на наше производство, расположенное в г. Борисове, или при этом нарушается законодательство?

Можно ли вносить изменения в гр. 3 СMR-накладной?

Поскольку белорусское пред­приятие не является заказчиком автом...

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