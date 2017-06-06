Транспорт
Приключения украинского перевозчика в Беларуси
По договору перевозки с украинским грузоотправителем украинский перевозчик доставил груз в пункт таможенного оформления г. Минска, указанный в гр. 13 СMR-накладной. Условия поставки – СПТ-Минск. Таможенное оформление груза декларантом нашего предприятия (резидентом РБ) будет производиться с колес, без его выгрузки на склад временного хранения.
После помещения товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления наше предприятие планирует поручить доставку перевозчику груза не на склад в Минске, а на производство в Борисове. Для этого мы хотим внести изменения в гр. 3 СMR-накладной, изменив г. Минск на г. Борисов.
Украинский перевозчик отказывается доставлять груз на наше производство в г. Борисов, ссылаясь на запрет в таможенном законодательстве.
Вправе ли мы обязать перевозчика доставить груз на наше производство, расположенное в г. Борисове, или при этом нарушается законодательство?
Можно ли вносить изменения в гр. 3 СMR-накладной?
Поскольку белорусское предприятие не является заказчиком автом...
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