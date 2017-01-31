Прием наличных и безналичных и торговля на АЗС

Организация собирается осуществлять деятельность по торговле на АЗС нефтепродуктами. Каков порядок отпуска нефтепродуктов на АЗС и каков порядок использования кассового оборудования для приема денег от водителей-покупателей?

Как разъяснили в главном управлении контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС, порядок приема денежных средств и использования кассового оборудования, в т.ч. при осуществлении торговли на АЗС нефтепродуктами, регулируется постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и...