Прием наличных и безналичных и фискальный принтер

Организация торговли использует в своем торговом объекте кассовые аппараты модели POS-система «Аккорд», имеющие свой уникальный заводской номер, под которым они зарегистрированы в инспекции МНС. В состав этого кассового оборудования входит фискальный принтер (регистратор), который является одним из комплектующих POS-системы «Аккорд». Фискальный принтер (регистратор) имеет свой заводской номер.

Вправе ли организация использовать такое кассовое оборудование и как его регистрировать в налоговом органе?