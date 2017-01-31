Вопрос-ответ
Прием наличных и безналичных и фискальный принтер
Организация торговли использует в своем торговом объекте кассовые аппараты модели POS-система «Аккорд», имеющие свой уникальный заводской номер, под которым они зарегистрированы в инспекции МНС. В состав этого кассового оборудования входит фискальный принтер (регистратор), который является одним из комплектующих POS-системы «Аккорд». Фискальный принтер (регистратор) имеет свой заводской номер.
Вправе ли организация использовать такое кассовое оборудование и как его регистрировать в налоговом органе?
В соответствии с п. 3 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 (далее – Положение № 924/16), юридические лица и ИП при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, проведении электронных интерактивных игр принимают наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки (в т.ч. при вне...