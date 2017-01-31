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№9 (2016) от 03.02.2017

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№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Прием наличных и безналичных и кассовые аппараты в общепите

31.01.2017

Организация собирается осуществлять деятельность в объекте общественного питания. Каков порядок использования там кассовых аппаратов и есть ли какие-то особенные требования к кассовым аппаратам в кафе и ресторанах?

Порядок использования кассовых аппаратов регулируется постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее - Постановление № 924/16)  и Положением № 924/16 о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, тор­говых автомат...

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