Прием наличных и безналичных и кассовые аппараты в общепите

Организация собирается осуществлять деятельность в объекте общественного питания. Каков порядок использования там кассовых аппаратов и есть ли какие-то особенные требования к кассовым аппаратам в кафе и ресторанах?

Порядок использования кассовых аппаратов регулируется постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее - Постановление № 924/16) и Положением № 924/16 о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, тор­говых автомат...