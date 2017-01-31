Прием наличных и безналичных и бухгалтерские услуги

Организация оказывает другим субъектам хозяйствования бухгалтерские услуги. Плата за них осуществляется наличными. Обязана ли организация принимать наличные с использованием кассовых аппаратов?

Нет, не обязана.

Можно использовать приходные кассовые ордера.

В соответствии с подп. 1.13 п. 1 ст. 22 НК при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет плательщик обязан принимать наличные в порядке, определяемом законодательством. Пунктом 3 Положения № 924/16 о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, тор­говых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр (далее Положения № 924/16) предусмотрено, что юри...