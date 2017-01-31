Прием наличных и безналичных и ремонт швейных изделий

У субъекта хозяйствования один работник оказывает услуги по ремонту швейных изделий по заказам граждан в арендуемом помещении.

Нет, не надо.

Подпунктом 2.8 п. 2 постановления Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования»определено, что юридические лица и ИП обязаны установить платежные терминалы, обеспечивающие в т.ч. прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и MasterCard, вну...