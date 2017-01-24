Прием на работу совместителя

Работник-совместитель уволился по основному месту работы и переходит в нашу организацию на постоянную работу. Специальность не изменилась.

Законодательством о труде не урегулирован вопрос об оформлении трудовых отношений с работником-совместителем в случае, когда эта работа становится для него основной.

Отметим, что изменение основного места работы не является переводом или изменением существенных условий труда. Изменение основного места работы влечет за собой процедуру увольнения, т.е. прекращения трудового договора (контракта) по основному месту работы. Трудовой договор по работе по совместительству автоматически не может стать трудовым договором по основному месту работы.

В изложенной ситуации меняется основное место работы. Для приема работника на другую работу следует произвести его увольнение по основаниям, пред...