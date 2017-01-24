Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9350 руб.

2.0786 руб.

Р (100)

3.2514 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Прием на работу совместителя

24.01.2017

Работник-совместитель уволился по основному месту работы и переходит в нашу организацию на постоянную работу. Специальность не изменилась.

Как оформить перевод указанного работника? Какую запись внести в трудовую книжку?

Законодательством о труде не урегулирован вопрос об оформлении трудовых отношений с работником-совместителем в случае, когда эта работа становится для него основной.

Отметим, что изменение основного места работы не является переводом или изменением существенных условий труда. Изменение основного места работы влечет за собой процедуру увольнения, т.е. прекращения трудового договора (контракта) по основному месту работы. Трудовой договор по работе по совместительству автоматически не может стать трудовым договором по основному месту работы.

В изложенной ситуации меняется основное место работы. Для приема работника на другую работу следует произвести его увольнение по основаниям, пред...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit