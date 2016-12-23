Павел ЖУКОВСКИЙ, начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли

Госзакупки находятся в процессе постоянной трансформации и совершенствования. Это необходимо для создания условий для добросовестной конкуренции и минимизации коррупционных рисков, чему однозначно способствует электронный формат конкурентных процедур.

По мере роста гласности и прозрачности процесса госзакупок увеличивается и количество жалоб, поступающих в МАРТ. Возможность обжалования действий (бездействия) и (или) решений заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора элек­тронной торговой площадки, оператора официального сайта в административном органе появилась у участников процедур госзакупок после вступления в 2013 г. в силу Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон).

К примеру, за 11 месяцев т.г. комиссией МАРТ рассмотрено порядка 800 жалоб, 40% которых признаны обоснованными, а 20% – необоснованными, но процедуры отменены были в связи с выявленными нарушениями законодательства. Выявленные комиссией в ходе заседаний нарушения касаются:

1) несоблюдения уполномоченными должностными лицами заказчиков правил размещения информации о государственных закупках на официальном сайте и (или) электронной торговой площадке:

– не размещаются годовой план госзакупок либо сведения о товаре (работе, услуге), которые приобретаются в рамках проведения процедуры госзакупки, от­сутствуют в годовом плане. Согласно ч. 2 п. 10 Положения о порядке размещения информации о государственных закупках и актов законодательства о государственных закупках на официальном сайте, утв. постановлением Совмина от 22.08.2012 № 778 (далее – постановление № 778), на официальном сайте размещаются:

годовой план госзакупок – до 8 мар­та т.г. (в случае выделения финансирования после указанного срока – в месячный срок после выделения финансирования);

изменения и (или) дополнения в годовой план госзакупок – в течение 15 календарных дней со дня их принятия;

– не размещаются сведения о договорах, а также об изменениях и дополнениях к ним и результатах их исполнения (либо нарушается установленный 20-дневный срок размещения такой информации). После отмены Белстатом с 2015 г. формы государственной статотчетности 1-торг (конкурс) все сведения о количественных и качественных показателях госзакупок по­ступают в госорганы исключительно с официального сайта.

Напомним, что на нем должны размещаться сведения о договорах, заключенных в результате проведения конкурентных процедур госзакупок на официальном сайте и электронных торговых площадках, биржевой площадке (открытый конкурс, электронный аукцион, процедура запроса ценовых предложений, бир­жевые торги), а также заключенных путем процедуры закупки из одного источника посредством маркетингового исследования рынка и переговоров с известными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

– не размещаются на официальном сайте и (или) электронной торговой площадке конкурсные (аукционные) документы, документы запроса ценовых предложений одновременно с размещением приглашения к участию в процедуре государственной закупки либо указанные документы не соответствуют по содержанию требованиям законодательства о государственных закупках.

При этом одним из основных нарушений является отсутствие в составе документов проекта договора, в т.ч. соответствующего предмету закупки. Обращаем внимание, что согласно п. 1 ст. 25 Закона договор между заказчиком и участником-победителем (участником процедуры закупки из одного источника) заключается на условиях, указанных в предложении такого участника и документах, представляемых участнику для подготовки предложения, а в случае проведения электронного аукциона – по цене последней ставки этого участника, в т.ч. с учетом ее уменьшения в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 47 Закона, если такое уменьшение имело место, а также с учетом применения преференциальной поправки, размер которой установлен подп. 1.7 п. 1 постановления № 778. Следовательно, между заказчиком и участником-победителем (участником процедуры закупки из одного источника) должен заключаться именно тот договор, проект которого являлся частью документации о закупке.

До подписания проекта договора сторонами он подлежит корректировке исключительно в части включения в него информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) и предмете закупки (наименование товара (работы, услуги), количественные и качественные характеристики), размере обеспечения исполнения обязательств по договору (если предоставление такого обеспечения обязательно в соответствии с документами о закупке);

2) нарушения порядка проведения государственной закупки в части несоблюдения требований законодательства в части описания и формирования предмета государственной закупки (ст. 20 Закона):

– указываются конкретные товарные знаки, источник происхождения товара (работы, услуги) и его производитель или поставщик, либо технические характеристики списываются с конкретного товара, что ограничивает добросовестную конкуренцию между участниками. При этом п. 3 ст. 20 Закона позволяет указывать технические показатели (характеристики) пред­мета госзакупки в виде ссылок на конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, конкретный источник происхождения товара (работы, услуги) и его производителя или поставщика (подрядчика, исполнителя) только в том случае, если такие ссылки вызваны отсутствием конкретного способа описания требований к предмету государственной закупки.

Как показала практика, заказчики (организаторы) указывают в документации о закупке слова «или аналог» после указания конкретных товарных знаков и при этом не описывают предмет закупки даже в тех случаях, когда это возможно ведет в будущем к субъективному подходу комиссии заказчика (организатора) к оценке предложений участников, предлагающих товары иных производителей или моделей, отличных от указанных в документации.

Единственная возможность сделать исключение из такого запрета – невозможность использования аналогов в целях обеспечения совместимости с ранее закупленными товарами (выполненными работами, оказанными услугами). Пример – необходимость приобретения оригинальных запчастей для машин и оборудования в период гарантийного срока;

– объединены в один лот лицензируемые и нелицензируемые, сертифицируемые и несертифицируемые, подлежащие аттестации и не подлежащие аттестации виды работ (услуг), что ограничивает круг потенциальных участников;

– объединены в один лот товары (работы, услуги), выпускаемые различными производителями, осуществляемые раз­ными подрядчиками (исполнителями), что ограничивает допуск непосредственно производителей и способствует необоснованному посредничеству.

Большое внимание в ходе рассмотрения жалоб участников по нарушению заказчиком (организатором) требований ст. 20 Закона уделяется вопросу обеспечения возможности участия в государственных закупках юридических и физических лиц, в т.ч. индивидуальных пред­принимателей, а также развития добросовестной конкуренции. При этом учитывается обоснование технологической и функциональной связи друг с другом неоднородных товаров (работ, услуг) в случае объединения их в одном предмете госзакупки или его части (лоте);

3) установления перечня документов и сведений с целью подтверждения квалификационных данных уча­ст­ника, ограничивающих добросовест­ную конкуренцию:

– истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством в качестве обязательных при приобретении конкретного товара (работы, услуги);

– выставление в качестве обязательного условия опыта работы с определенными заказчиками или их группой (учреждениями здравоохранения, образования), отзывов о работе от определенных организаций (облисполкомов, райисполкомов) и др.;

4) нарушения порядка проведения государственной закупки в части незаконного отклонения либо незаконного допуска предложения участника к участию в процедуре государственной закупки.

Только за сентябрь–ноябрь т.г. в ходе рассмотрения комиссией МАРТ жалоб выявлено более 40 фактов нарушения законодательства о госзакупках заказчиками (организаторами) либо их комиссиями, составлено и направлено в суд 26 протоколов об административном правонарушении.

Ответственность за нарушение законодательства в данной области предусмотрена КоАП. При этом установленные ч. 4 ст. 11.16 КоАП нарушения не предполагают наличия каких-либо последствий (ущерба), поскольку состав указанной нормы является формальным.