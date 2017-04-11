Вопрос-ответ
Пособие по уходу для работающей мамы
Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу). Она хочет выйти на работу учителем на неполное рабочее время (3 часа в неделю). Оплата ей будет производиться за счет внебюджетных средств.
Сохранится ли ей 100% пособия по уходу за ребенком?
Согласно ст. 185 ТК отпуск по уходу предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка в случае выхода матери ребенка на работу.
Отпуск по уходу предоставляется по письменному заявлению и может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности.
Отпуск по уходу прекращается в связи с выходом работницы на работу независимо от условий ее занятости (полное или неполное рабочее время).
Неполное рабочее время устанавливается по договоренности между работником и нанимателем как при приеме на работу, так и впоследствии (ст. 289 ТК).
Наниматель обязан устанавлива...