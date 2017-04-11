Скачать свежий номер газеты

№28 (2035) от 11.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9027 руб.

2.0134 руб.

Р (100)

3.3165 руб.

Ставка рефинансирования

14.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Пособие по уходу для работающей мамы

11.04.2017

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу). Она хочет выйти на работу учителем на неполное рабочее время (3 часа в неделю). Оплата ей будет производиться за счет внебюджетных средств.

Сохранится ли ей 100% пособия по уходу за ребенком?

Согласно ст. 185 ТК отпуск по уходу предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка в случае выхода матери ребенка на работу.

Отпуск по уходу предоставляется по письменному заявлению и может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности.

Отпуск по уходу прекращается в связи с выходом работницы на работу независимо от условий ее занятости (полное или неполное рабочее время).

Неполное рабочее время устанавливается по договоренности между работником и нанимателем как при приеме на работу, так и впоследствии (ст. 289 ТК).

Наниматель обязан устанавлива...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit