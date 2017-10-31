Подоходный налог и стандартный вычет по новому и прежнему месту работы

В банк по месту основной работы 16.10.2017 г. принят новый сотрудник. Согласно представленной трудовой книжке с предыдущего места основной работы он был уволен 13.10.2017 г. Размер начисленной банком зарплаты этого сотрудника за отработанные в октябре 2017 г. дни составил 470 BYN.

Вправе ли банк при исчислении подоходного налога с доходов работника за отработанные в октябре 2017 г. дни применить стандартные налоговые вычеты, если они уже были ему предоставлены за этот месяц прежним нанимателем?

При определении налоговой базы плательщик, согласно п. 1 ст. 164 НК, имеет право применить стан­дартные налоговые вычеты в размере:

– 93 BYN в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 563 BYN в месяц;

– 24 BYN в месяц на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (вдовам (вдовцам), одиноким родителям, приемным родителям, опекунам или попечителям, а также родителям, имеющим 2 и более детей в возрасте до 18 лет или такого же...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»