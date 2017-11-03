Подоходный налог и расходы организации на чай и кофе для сотрудников

Организация в октябре 2017 г. приобрела кулер для воды, кофеварку, электрочайник, холодильник и микроволновую печь, которые размещены в офисе организации для пользования всеми работниками для приготовления чая, кофе и разогрева пищи. Также организация планирует за свой счет ежемесячно приобретать для работников пакетированный чай, кофе растворимый и молотый, сахар, а также питьевую бутилированную воду.

Являются ли расходы организации на чай, кофе, сахар и питьевую воду доходом работников, подлежащим обложению подоходным налогом?

По питьевой воде не являются, а по остальным продуктам также не будут облагаться подоходным налогом при выполнении некоторых условий.

При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 156 НК). При этом к доходам, полученным в натуральной форме, относятся полученные плательщиком товары, выполненные в его интересах работы (оказанные услуги) на безвозмездной основе (подп. 2.2 п. 2 ст. 157 НК). Поскольку в данной ситуации организация несет расходы на чай, ко...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»