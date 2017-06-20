Подоходный налог и медосмотры

Организация для всех своих работников оплачивает медосмотры. В мае медосмотр проходили менеджер, работающий в офисе, и продавец буфета, который непосредственно имеет контакт с пищевыми продуктами. Облагается ли стоимость этих медосмотров подоходным налогом?

Не признаются объектом обложения подоходным налогом доходы в размере стоимости обязательных медосмотров работников, внеочередных медосмотров при ухудшении состояния здоровья работников, оплаченных за счет средств организации или индивидуальных предпринимателей, проводимых в порядке, установленном Минздравом по согласованию с Минтруда и соцзащиты (подп. 2.11 п. 2 ст. 153 НК).

Если в соответствии с ст. 228 ТК и Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утв. постановлением Мин­здрава от 28.04.2010 № 47 (далее – Инструкция № 47), наниматель обязан организовать для того или иного работника проведение медосмотров, их стоимость не признается доходом, подлеж...