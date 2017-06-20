Скачать свежий номер газеты

№45 (2052) от 19.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8895 руб.

2.1150 руб.

Р (100)

3.2617 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Подключение и обслуживание СКНО в налоговом и бухгалтерском учете

20.06.2017

Как отражается в налоговом и бухгалтерском учете стоимость работ по установке и подключению к кассовому оборудованию средств контроля налоговых органов (СКНО)?

Договоры на установку СКНО заключаются на возмездной основе, поэтому за установку и подключение СКНО РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП) взимает плату и оформляет акт выполненных работ.

В соответствии с п. 17 Инструкции о порядке установки, обслуживания, снятия средств контроля налоговых органов и порядке осуществления функций центра обработки данных, утв. постановлением МНС от 2.03.2012 № 9 (в редакции от 29.03.2017) (далее – Инструкция № 9), РУП обеспечивает передачу информации, полученной посредством использования СКНО, установленного в кассовое оборудование. За информационное обслуживание также взимается ежемесячная плата.

Стоимость этих раб...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit