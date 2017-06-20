Подключение и обслуживание СКНО в налоговом и бухгалтерском учете

Как отражается в налоговом и бухгалтерском учете стоимость работ по установке и подключению к кассовому оборудованию средств контроля налоговых органов (СКНО)?

Договоры на установку СКНО заключаются на возмездной основе, поэтому за установку и подключение СКНО РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП) взимает плату и оформляет акт выполненных работ.

В соответствии с п. 17 Инструкции о порядке установки, обслуживания, снятия средств контроля налоговых органов и порядке осуществления функций центра обработки данных, утв. постановлением МНС от 2.03.2012 № 9 (в редакции от 29.03.2017) (далее – Инструкция № 9), РУП обеспечивает передачу информации, полученной посредством использования СКНО, установленного в кассовое оборудование. За информационное обслуживание также взимается ежемесячная плата.

Стоимость этих раб...