Почему не снижаются затраты

Снижение себестоимости – одна из главных задач, поставленных в текущем году перед госпредприятиями. Иногда решить ее мешают объективные причины. Но, как показывают результаты проверок Комитета государственного контроля, с доведенными заданиями некоторые предприятия, в т.ч. прибыльные, не справляются из-за собственной бесхозяйственности, а также нарушений действующего законодательства.

Например, ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» в 2014–2016 гг. были получены положительные финансовые результаты. Однако в ходе проверки КГК Гомельской области выяснилось, что на предприятии недостаточно внимания уделялось оптимизации затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Так, в результате непринятия действенных мер по эффективному использованию основных средств в течение более 3 лет (с января 2014 г. по март 2017 г.) в ОАО допущены простои ряда зданий и сооружений, автотранспорта, станков, сетей водоснабжения и эстакады для мойки автомашин. При этом амортизация по указанным основным средствам в общей сумме около 10 тыс. BYN обществом в нарушение действующего законодательства отнесена на себестоимость.

Кроме того, в указанном периоде в ОАО без утвержденных в установленном порядке норм расхода на производство раз­личных металлических изделий, а также на оказание услуг аренды было использовано 86 030 кВт/ч электроэнергии более чем на 15 тыс. BYN. Эта сумма была необоснованно отнесена на себестоимость и затраты, учитываемые при налогообложении. После вмешательства Комитета области обществом внесены соответствующие ис­правления в бухгалтерском учете, доначислен налог на прибыль в сумме около 4 тыс. BYN

В 2016 г. обществом допущен рост материальных затрат в 2,4 раза по сравнению с 2015 г., что не позволило выполнить доведенное задание по снижению уровню затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на 5%. Высокий уровень материальных затрат также не позволил обществу обеспечить достаточную конкурентоспособность на рынке при участии в конкурсах по выбору подрядных организаций на строительство крупных объектов. Из-за высокой стоимости предложений общество в 2016 г. проиграло около половины таких кон­курсов.

По мнению контролеров, одна из причин роста материальных затрат – отсутствие в 2016 г. конкурентных процедур при закупке стройматериалов у 6 раз­личных организаций области на общую сумму 1,7 млн. BYN, что составляет 23% общей стоимости закупленных стройматериалов. При этом какой-либо анализ цен на рынке обществом не проводился. Кроме того, стоимость работ на значимых объектах, возводившихся за счет средств бюджета, оказалась завышенной почти на 170 тыс. BYN. Также выявлен ряд других нарушений действующего законодательства в области строительства.

За допущенные нарушения Комитетом области рассматривается вопрос о привлечении общества и виновных должностных лиц к административной ответственности. Материалы проверки будут рассмотрены на заседании Коллегии Комитета области с участием представителей Гомельского облисполкома и Мин­стройархитектуры.

Пресс-служба КГК Гомельской области