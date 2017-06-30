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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Отработка перед увольнением

30.06.2017

Меня приняли на работу продавцом на время декретного отпуска на неопределенный (неуказанный) срок.

Сколько времени я должна отработать, чтобы уволиться?

В вопросе точно не указано, какой трудовой договор заключен с работницей.

Рассмотрим 2 варианта, когда трудовой договор заключен на:

– неопределенный срок;

– время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы.

В первом случае расторжение трудового договора возможно в одностороннем порядке – с письменным предупреждением нанимателя за месяц (увольнение по желанию работника, п. 3 ч. 2 ст. 35, ст. 40 ТК), а также по соглашению сторон (п. 1 ч. 2 ст. 35 ТК).

Во втором случае срок трудового договора определен периодом временного отсутствия работницы (максимальный срок – окончание отпуска по уходу за ребен...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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