Отработка перед увольнением

Сколько времени я должна отработать, чтобы уволиться?

Меня приняли на работу продавцом на время декретного отпуска на неопределенный (неуказанный) срок.

В вопросе точно не указано, какой трудовой договор заключен с работницей.

Рассмотрим 2 варианта, когда трудовой договор заключен на:

– неопределенный срок;

– время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы.

В первом случае расторжение трудового договора возможно в одностороннем порядке – с письменным предупреждением нанимателя за месяц (увольнение по желанию работника, п. 3 ч. 2 ст. 35, ст. 40 ТК), а также по соглашению сторон (п. 1 ч. 2 ст. 35 ТК).

Во втором случае срок трудового договора определен периодом временного отсутствия работницы (максимальный срок – окончание отпуска по уходу за ребен...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист