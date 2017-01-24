Отпуск за ненормированный рабочий день

Водителю автомобиля установлен ненормированный рабочий день. Можно ли установить ему вместо дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день доплату к тарифной ставке?

Нет, нельзя.

Исходя из ст. 111 ТК нормальной признается продолжительность рабочего времени, равная полной (ст. 112 ТК) или сокращенной (ст.ст. 113 и 114 ТК) его норме, установленной в соответствии с главой 10 ТК.

Норма продолжительности рабочего времени непосредственно в организации определяется локальными нормативными правовыми актами (например, графиком работ (сменности), правилами внутреннего трудового распорядка и др.).

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут при необходимости эпизодически по письменному или устному приказу (распоряжению), постановлению нанимателя или по своей инициативе с ведома нанимателя или...