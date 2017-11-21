Открывается новая глава в трансфертном ценообразовании

По инициативе бизнес-союзов и заинтересованных субъектов хозяйствования на заседании консультативного совета рассмотрены вопросы трансфертного ценообразования и планируемые в этой сфере на следующий год изменения в налоговом законодательстве.

Напомним, что с 2012 г. вступила в силу ст. 301 НК, согласно которой инспекции МНС получили право контролировать соответствие налоговой базы по налогу на прибыль, отраженной в налоговых декларациях на основании примененных субъектами хозяйствования цен, налоговой базе, определенной налоговиками с учетом рыночных цен. Хотя этот порядок контроля трансфертных цен существует почти 6 лет, иные субъекты хозяйствования об этом вообще не знают, а другие жалуются на неодно­значность понимания норм ст. 301 НК. Теперь они станут если не проще, то гораздо подробнее. В новом году вместо одной статьи в Общей части НК появится отдельная глава 31 «Принципы определения цены на товары (работы, услуги) для целей налогообложения», состоящая из 11 статей.

Принципы определения трансферт­ных цен не изменились. Но в отдельных статьях главы 31 методы определения цен (сопоставимых рыночных цен, цен последующей реализации, сопоставимой рентабельности, распределения прибыли, затратный метод) изложены гораздо подробнее. Также есть некоторые новшества в самих методах и порядке их применения. В частности:

– налоговые корректировки цен будут применяться только в отношениях между взаимозависимыми лицами;

– исключается 20-процентный критерий для отнесения сделок к контролируемым. Сейчас налоговые органы вправе контролировать, среди прочего, сделки реализации или приобретения недвижимого имущества, когда цена сделки отклоняется более чем на 20% от рыночной цены на идентичное (однородное) недвижимое имущество;

– информация об экономической обоснованности сделки будет предоставляться до 1 июня года, следующего за налоговым периодом налога на прибыль, в котором совершена такая сделка. Таким образом, если сейчас вопрос сроков выглядит довольно туманно, то в будущем налоговая проверка по сути будет проводиться по итогам декларирования налога на прибыль за год;

– допускается возможность комбинирования методов определения рыночных цен.

Появление детального описания механизмов и способов контроля за трансфертным ценообразованием – в принципе позитивный шаг, потенциально улучшающий понимание налогоплательщиком норм законодательства. Но в реальности трудности в данной сфере, как показывает практика, сохраняются с момента появления норм о трансферт­ном ценообразовании.

Полагаю, что это обусловлено по крайней мере двумя причинами. Во-первых, нормы о трансфертном ценообразовании, как никакие другие в НК, вынуждают плательщика доказывать правомерность своих действий. Это ставит его в положение оправдывающегося, что создает неравенство сторон. Во-вторых, практика показывает, что налоговые органы на местах также далеко не всегда уверены в оценке тех или иных ситуаций с трансфертным ценообразованием. Ведь им приходится проводить целые ценовые расследования.

Установленная в МНС процедура предварительного исследования и оценки актов проверок налоговых органов по вопросам трансфертного ценообразования в определенной степени помогала принимать обоснованные решения в сложных ситуациях. Но помимо проверок субъекты хозяйствования просто контактируют с налоговыми инспекциями на местах по данным вопросам, а случае неоднозначного понимания норм законодательства вынуждены обращаться за разъяснениями в МНС. Порой это связано с тем, что положения отдельных нормативных актов противоречат требованиям НК.

Например, подобные проблемы возникают при реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президента от 4.07.2012 № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом». Облисполкомы и Мингорисполком уполномочены принимать решения по распоряжению неиспользуемым и неэффективно используемым имуществом, находящимся в собственности РБ, включенным в перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности РБ, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот, в том числе решений по отчуждению такого имущества на возмездной основе, включая продажу на аукционе с установлением начальной цены, равной одной базовой величине, а также решений по безвозмездной передаче в частную собственность для реализации инвестиционных проектов. При этом субъект хозяйствования оказывается между молотом – необходимость избавляться от определенных активов и наковальней – в виде норм трансфертного ценообразования.

Неудивительно, что у бизнес-сообщества есть серьезные причины для беспокойства по поводу трансфертного ценообразования. Положение в определенной мере облегчается позицией МНС, которое организовало открытое обсуждение спорных вопросов, проявив заинтересованность не в замалчивании проблем, а в поиске вариантов их оптимального решения и разъяснении конкретных ситуаций, возникающих на практике.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Организация экономического сотрудничества и развития 6 ноября опубликовала обновленный доклад с описанием законодательства и налоговых практик в отношении трансфертного ценообразования в 31 стране.

Данные были предоставлены в ОЭСР самими странами. Профиль каждой из них содержит информацию о законах, регулирующих трансфертное ценообразование на основе ключевых принципов. Один из них – arm’s length (принцип вытянутой руки), который по сути означает совершение сделки между формально независимыми сторонами. Также описаны методы трансфертного ценообразования, применяющаяся для них документация, подходы к разрешению возникающих споров и т.д.

В частности, российское законодательство также учитывает принцип «вытянутой руки», содержит четкое определение связанных сторон, оговаривает методы трансфертного ценообразования между ними, но не предусматривает особых требований для товарных транзакций. Налоговый кодекс РФ позволяет использование для этих целей цен и котировок на российских и иностранных биржах или информации, предоставленной ценовыми агентствами, и все эти данные, в свою очередь, уже могут быть использованы для применения метода цены последующей реализации.

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель председателя Ассоциации аудиторских организаций