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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Окончательный расчет при переводе

05.09.2017

Сотрудник, работающий по контракту, переводится по собственной инициативе на другую должность у того же нанимателя.

Следует ли в день перевода произвести окончательный расчет по прежней должности?

Законодательство не содержит прямого ответа (непосредственной нормы) в отношении выплат работнику при переводе.

Согласно ст. 30 ТК переводом признается, в частности, поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре.

В рассматриваемой ситуации с сотрудником, инициировавшим перевод на другую должность и работающим по контракту, заключается новый контракт на срок, согласованный сторонами.

Исходя из п. 11 Указа Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Респ...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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