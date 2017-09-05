Вопрос-ответ
Окончательный расчет при переводе
Сотрудник, работающий по контракту, переводится по собственной инициативе на другую должность у того же нанимателя.
Следует ли в день перевода произвести окончательный расчет по прежней должности?
Законодательство не содержит прямого ответа (непосредственной нормы) в отношении выплат работнику при переводе.
Согласно ст. 30 ТК переводом признается, в частности, поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре.
В рассматриваемой ситуации с сотрудником, инициировавшим перевод на другую должность и работающим по контракту, заключается новый контракт на срок, согласованный сторонами.
Исходя из п. 11 Указа Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Респ...
Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»