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№48 (2055) от 30.06.2017

01 июля 2017 года

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Социум
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Образовательные проекты МТС

01.07.2017
Образовательные проекты МТС
Иллюстрация пресс-центра Министерства образования

Министерство образования и мобильный оператор МТС 27 июня заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает реализацию совместных образовательных социально значимых проектов, сообщает пресс-центр Минобразования.

Подобное соглашение впервые было подписано в июне 2016 г. За это время стороны реализовали ряд крупных замыслов. Среди них – проект «Дети в интернете» для школьников младших классов. За год к этой инициативе присоединились более 400 волонтеров по всей Беларуси, уроки по безопасному поведению в Сети посетили 6,5 тыс. детей. В планах организаторов – продолжить обучение младшеклассников и создать программу для учеников средней школы.

В 10 школах столицы был реализован проект, благодаря которому учителя могут вести онлайн-журнал, ученики – пользоваться онлайн-дневником, а родители – с помощью смартфонов и планшетов в режиме реального времени наблюдать за успеваемостью детей. «Инновационная школа» – это интерактивная платформа для учителей и родителей, которой воспользовались более 7,9 тыс. родителей, 5,6 тыс. учеников, 688 учителей в 230 классах. В планах по развитию этого проекта – продолжать внедрение такой платформы в новых школах.

Педагогам также адресован проект «Ответственное поведение учителей в сети», созданный, чтобы помочь преподавателям корректно и без рисков для своей репутации общаться с учениками в Интернете. При поддержке и участии МТС были разработаны методические рекомендации, организован семинар для педагогических работников учреждений образования г. Минска. В планах на будущий год – провести подобные обучающие семинары в областных центрах страны.

Еще одна совместная инициатива – республиканский конкурс инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса», который прошел в несколько этапов. В состязании приняли участие более 50 команд из всех регионов Беларуси. Авторы идей дорабатывали их под руководством опытных менторов, руководителей крупных компаний, а затем презентовали жюри. В итоге 13 работ были отмечены как лучшие в различных номинациях.

В планах партнеров – организовать IT-курсы для детей в летних оздоровительных лагерях, чтобы показать перспективность IT-сферы для детей, разнообразить их отдых. Планируется, что проект стартует этим летом.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ

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