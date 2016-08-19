1. Применяются ли нормы п. 5 ст. 196 НК в отношении исчисления земельного налога по всем землям, в частности по землям населенных пунктов, на которых у организации расположен объект сверхнормативного незавершенного строительства и расположены иные объекты незавершенного строительства, не относимые к сверхнормативным?

2. Может ли организация, которая является плательщиком арендной платы за земельный участок, а не земельного налога, воспользоваться нормой п. 5 ст. 196 НК?