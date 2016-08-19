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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Консультации

Объект сверхнормативного незавершенного строительства:
особенности исчисления земельного налога

19.08.2016

1. Применяются ли нормы п. 5 ст. 196 НК в отношении исчисления земельного налога по всем землям, в частности по землям населенных пунктов, на которых у организации расположен объект сверхнормативного незавершенного строительства и расположены иные объекты незавершенного строительства, не относимые к сверхнормативным?

2. Может ли организация, которая является плательщиком арендной платы за земельный участок, а не земельного налога, воспользоваться нормой п. 5 ст. 196 НК?

1. Земельными участками (частями земельного участ­ка), занятыми объектами сверхнормативного незавершенного строительства, признаются земельные участки (их части), занятые возводимыми зданиями, сооружениями и передаточными устройствами, воз­ведение (в т.ч. по строительному проекту на реконструкцию) которых разрешено в соответствии с законодательством, но не завершено в сроки строительства, установленные проектной документацией, за исключением земельных участков (частей земельных участков), занятых такими объектами сверхнормативного незавершенного строительства, финансируемого из бюджета, а также строительство которых осуществляется собственными силами (ч. 4 п. 5 ст. 196 НК).

Площадь част...

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