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№2 (2009) от 10.01.2017

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№2 (2009) от 10.01.2017

10 января 2017 года

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Строительство

Об индексах изменения стоимости в строительстве

10.01.2017

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 315

В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь», на основании подпункта 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», а также с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 29 декабря 2016 г. № 12...

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