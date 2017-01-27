О налоге на добавленную стоимость при реализации транспортных услуг

В целях стабилизации финансового состояния транспортных организаций:

1. Установить, что с 1 марта по 31 декабря 2016 г. при реализации по регулируемым законодательством тарифам услуг по перевозке пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении, по которым возмещение части затрат по оказанию таких услуг (включая предоставление льготы по проезду отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством) производится за счет субсидий, налоговая база налога на добавленную стоимость определяется как стоимость этих услуг без учета предоставляемых субсидий на возмещение указанных затрат.

2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2016 г.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 26.01.2017